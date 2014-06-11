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Синоптик сообщил, что дожди в Петербург придут только к пятнице
Сегодня, 15:02
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Синоптик сообщил, что дожди в Петербург придут только к пятнице

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Специалист отметил, что ночью 24 сентября выпало 18 мм осадков – почти треть месячной нормы.

Синоптик Александр Шувалов в своем телеграм-канале сообщил, что осенняя погода настигнет Петербург только к пятнице.

Специалист отметил, что ночью 24 сентября выпало 18 мм осадков – почти треть месячной нормы. Температура воздуха резко опустилась, сегодня столбики термометров покажут +18 градусов.

С понедельника по четверг дневная температура воздуха будет держаться на уровне +18…+22 градусов. 

Очередной фронт и дожди придут в Северную столицу уже только в пятницу.

Александр Шувалов, синоптик

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 24 сентября воздух прогреется до +19 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди в петербурге, осенняя погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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