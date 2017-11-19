По Петербургу 23 августа выпало более 28 миллиметров осадков

Максимальное количество за сутки зафиксировано в Красносельском районе – 51 миллиметр.

В среднем по Петербургу 23 августа выпало 28,05 миллиметров осадков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Максимальное количество за сутки зафиксировано в Красносельском районе – 51 миллиметр, Выборгском районе – 42 миллиметра, Кировском районе – 38 миллиметров, Курортном районе – 35 миллиметров, Приморском районе – 34 миллиметра, Московском районе – 33 миллиметра и в Петроградском районе – 28 миллиметров.

Отмечается, что система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии, работает в штатном режиме и была заранее подготовлена к приему осадков.

В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем воды, но при таком количестве осадков и такой интенсивности дождя система не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на улицах города могут образовываться скопления воды Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Это – промежуточные итоги, стихия продолжает свое движение по территории Петербурга. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 24 августа. Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 314-60-13.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 24 августа ожидается дождливая погода.

Фото: Piter.TV