В Ленобласти 24 августа ожидается дождливая погода

Днем +19...+24 градуса.

В Ленинградской области в субботу будет дождливая погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 24 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы, днём в большинстве районов также ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

В Петербурге 23 августа объявили "оранжевый" уровень погодной опасности, а 24 августа – "желтый".

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС