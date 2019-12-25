В Петербурге 23 августа объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В Петербурге 23 августа объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с ливнями, грозами и шквалистым ветром. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По информации Росгидрометцентра, до девяти часов вечера 23 августа на территории Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильными ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

С девяти часов вечера 23 августа до девяти часов вечера 24 августа будет действовать "желтый" уровень в связи с ветреной погодой. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. "Желтый" – потенциально опасную.

Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.

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Фото: Piter.tv