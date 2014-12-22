Синоптик рассказал, когда в Петербург придут дожди

В ближайшие два дня ожидается теплая погода, а к середине недели придет атмосферный фронт.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город могут вернуться дожди.

В ближайшие два дня, 9 и 10 сентября, ожидается теплая погода, а к середине недели придет атмосферный фронт, который увеличит облачность и станет причиной осадков.

Антициклон обширный, устойчиво стоит, но начинает медленно отходить центром с ЕТР к Уралу. Атмосферное давление на его западной периферии продолжит понижаться, и за счет этого уже завтра ветер юго-восточного направления станет немного свежее по всему нашему региону. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

В понедельник и вторник дневные температуры в центре Северной столицы ожидаются до +25…+26 градусов, а это – на пределе рекордов для этих дней.

Даже если сегодня не получится перекрыть экстремумы температуры, то предстоящая погода даст еще такой шанс. 13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге достаточно низкие дневные экстремумы, ниже +25 гр., а по прогнозу в эти дни температура вероятна и за +25 гр. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV