В Петербурге 19 февраля антициклон прекратит осадки

Днём -4…-6 градусов.

В среду в формирование условий погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с запада, он будет повышать атмосферное давления, поспособствует появлению прояснений в облаках и прекратит осадки. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 19 февраля в Петербурге -4…-6 градусов, в Ленинградской области -4…-9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг обойдётся без осадков и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv