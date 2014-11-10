В Ленобласти 19 февраля пройдёт небольшой снег

Местами ночью похолодает до -22 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 19 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днем местами также пройдёт снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, местами при прояснениях -17...-22, днем -3...-8 градусов, местами до -11. На дорогах гололедица.

Фото: unsplash (Ant Rozetsky); МЧС