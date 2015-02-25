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Выходные в Петербурге будут дождливыми
Сегодня, 11:34
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Выходные в Петербурге будут дождливыми

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К городу все ближе подходит циклон.

В Петербурге 28 и 29 сентября пройдут дожди. Прогнозом поделился синоптик Александр Колесов. 

К городу все ближе подходит циклон, сейчас его центр находится над центральной Балтикой, однако смещается в сторону Финляндии.

В нашем регионе все еще очень тепло, хотя дневная температура и начинает понемногу понижаться, но очень плавно. Сегодня днем в Санкт-Петербурге максимальная температура до +17…+18 гр., хотя сейчас в городе  +15 гр.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

За минувшую ночь в Северной столице выпало от 3 до 7 миллиметров осадков, при этом она стала самой теплой для 27 сентября за весь ряд наблюдений. Минимальная температура составила +14,9 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, дожди в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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