В конце сентября Петербург настигнут дожди и прохлада

Самый теплый день недели ожидается в пятницу, 29 сентября, а завтра, 28 сентября, в городе будет до +20 градусов.

В Петербурге ожидаются последние теплые дни осени. В конце сентября город настигнут дожди и прохлада, сообщил синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Самый теплый день недели ожидается в пятницу, 29 сентября, а завтра, 28 сентября, в городе будет до +20 градусов.

Уже в ночь на субботу, 30 сентября, к Петербургу придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Начнется влияние циклонов с "настоящей осенней погодой".

Можно уже готовиться убирать шорты и футболки до следующего лета и доставать осеннюю одежду. Погрелись мы в сентябре значительно, теперь пора думать и о первых снежинках. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 28 сентября ожидается +21 градус.

Фото: Piter.TV