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В конце сентября Петербург настигнут дожди и прохлада
Вчера, 22:04
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В конце сентября Петербург настигнут дожди и прохлада

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Самый теплый день недели ожидается в пятницу, 29 сентября, а завтра, 28 сентября, в городе будет до +20 градусов.

В Петербурге ожидаются последние теплые дни осени. В конце сентября город настигнут дожди и прохлада, сообщил синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Самый теплый день недели ожидается в пятницу, 29 сентября, а завтра, 28 сентября, в городе будет до +20 градусов. 

Уже в ночь на субботу, 30 сентября, к Петербургу придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Начнется влияние циклонов с "настоящей осенней погодой".   

Можно уже готовиться убирать шорты и футболки до следующего лета и доставать осеннюю одежду. Погрелись мы в сентябре значительно, теперь пора думать и о первых снежинках.

Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 28 сентября ожидается +21 градус.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди в петербурге, осенняя погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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