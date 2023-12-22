Синоптик объяснил, как в Петербурге 11 января стал днем без осадков, но с метелью

Северо-восточный ветер понес облака вместе снегом на Петербург с Ладоги.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале сообщил, что сегодня, 11 января, днем в городе не должно было быть осадков, однако все же после 12:00 наблюдались снежные заряды.

Как мы сегодня с осадками ошиблись. В Санкт-Петербурге снежные заряды, пусть временами, но все идут. Конечно, основное это ошибка с ладожским льдом, вернее с его преобразованиями. Александр Колесов, синоптик

Специалист пояснил, что в последние дни в Северной столице было облачно, и стало непонятно, как лед на Ладожском озере перераспределился под воздействием циклонов. За 10 и 11 января сильный ветер сжал весь плавучий лед к югу водоема, в результате чего открытая часть Ладоги и холодная воздушная масса, пришедшая с севера, образовали облака над теплой водой. Северо-восточный ветер понес их вместе со снегом на Петербург. "Вот так бывает в нашей погоде, одно явление провоцирует другое," – заключил Александр Колесов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ночью 12 января местами похолодает до -20 градусов.

Фото: Piter.TV