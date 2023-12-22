В Ленобласти ночью 12 января местами похолодает до -20 градусов

На дорогах гололедица.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 12 января в регионе пройдёт небольшой снег. Днём местами возможен слабый туман, изморозь. Ветер северо- западный, северный ночью 6-11 м/с, днем 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, местами до -20, днём -9...-14 градусов, местами до -17. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: pxhere; МЧС