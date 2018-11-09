В воскресенье на дорогах Петербурга появится гололедица

Леус добавил, что в понедельник температура воздуха в городе опустится до минус четырех градусов.

Западная периферия уходящего циклона продолжит влиять на погоду Петербурга в воскресенье, 21 ноября. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В последний день недели, по словам синоптика, в облаках появятся прояснения, небольшие осадки в виде мокрого снега выпадут лишь местами. Столбики термометров вечером опустятся ниже нуля и на дорогах образуется гололедица. Днем температура будет от 0 до -2 градусов.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 748 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы.

Леус также добавил, что в понедельник температура воздуха в городе опустится до минус четырех градусов.

Ранее воскресенье принесет в Ленобласть дождь, мокрый снег и сильный ветер.

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