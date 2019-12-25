Воскресенье принесет в Ленобласть дождь, мокрый снег и сильный ветер

В большинстве районов региона дороги покроются льдом.

В воскресенье, 20 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают дождь и мокрый снег в конце недели. Температура воздуха составит -3...+2 градусов. Подует западный, северо-западный вет со скоростью 6-11 м/с. В большинстве районов обещают налипание мокрого снега и гололедицу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти