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Воскресенье принесет в Ленобласть дождь, мокрый снег и сильный ветер
Сегодня, 16:25
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Воскресенье принесет в Ленобласть дождь, мокрый снег и сильный ветер

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В большинстве районов региона дороги покроются льдом.

В воскресенье, 20 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают дождь и мокрый снег в конце недели. Температура воздуха составит -3...+2 градусов. Подует западный, северо-западный вет со скоростью 6-11 м/с. В большинстве районов обещают налипание мокрого снега и гололедицу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Теги: климат, непогода, погода, прогноз фгбу северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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