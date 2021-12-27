В новогоднюю ночь в Петербурге пойдет снег

Также будет небольшой мороз.

В Петербурге в последнюю неделю 2021 года будет от -13 до -10 градусов, осадков практически не ожидается. Во вторник станет чуть теплее, до -5 градусов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал синоптик Юрий Куткевич.

В предновогодний день, 31 декабря, ожидается кратковременное потепление от минус 3 до 0 градусов. В новогоднюю ночь вернется мороз и пойдет снег, который продлится до вечера 1 января 2022 года.

Piter.tv напоминает, что централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет.

Фото: Piter.tv