Теплая погода в Петербурге на следующей неделе сменится на дожди

В понедельник и вторник будет все еще жарко.

После теплых выходных в Петербург придет небольшое похолодание и дожди. Такой прогноз представило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра, 20-го июля, в Северной столице еще продержится жаркая погода. Днем прогреется до +27, однако во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь и гроза. На следующий день, 21 июля, ожидается до +26 и также осадки ближе к вечеру.

В среду, 22 июля, температура воздуха в дневное время опустится до +20. Также обещают утром и днем местами порывистый ветер. В первой половине дождя пройдут местами небольшие дожди.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Мойки образовался огород.

Фото: Piter.TV