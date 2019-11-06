На набережной Мойки образовался огород

Петербурженка отметила, что можно показать детям, как растут тыква и картофель.

В самом центре Петербурга образовался огород. Без теплицы по соседству с жилыми домами и автомобилями выросли тыква и картофель. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Красивый Петербург".

Кусты тыквы впервые были замечены еще в 2018-м году, теперь к ней присоединился куст картофеля. Большинство пользователей отнеслись к этому положительно.

Отлично смотрится, гораздо лучше чем борщевик.

Жаль, что есть это нельзя- столько выхлопов и химии вокруг! С одной стороны - ничего плохого нет, но... есть ощущение беспорядка, неухоженности, заброшенности, провинциальности. Тыквы все-таки лучше в новостройках выращивать, а не на набережной Мойки...В столицах все-таки траву стригут и благородные деревья, цветы и кустарники художественно сажают, а не огурцы...

(фотография 2018-го года)

Ранее Piter.Tv сообщил о том, что в Петербурге возобновили работу более тысячи кафе и ресторанов.

Фото: vk.com/peterburg_krasiv