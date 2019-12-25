В Петербурге возобновили работу более тысячи кафе и ресторанов

Сейчас в местах общественного питания открыты более 1,5 тысяч вакансий.

В Смольном подсчитали, сколько ресторанов и кафе начали свою работу после снятия ограничительных мер. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

На данный момент возобновили свою работ 600 сезонных летних кафе. Еще 500 заведений получили разрешение по упрощенной форме разместить уличную мебель и обслуживать посетителей в новом для себя формате. Большинство из них находятся в центре Петербурга, а также в Выборгском, Московском и Калининских районах.

Таким образом, к работе смогли приступить более 12 тыс. сотрудников. Также на предприятиях общепита открыто более 1,5 тыс вакансий: поваров, шеф-поваров, инженеры-технологи, менеджеры общественного питания, пекари и кондитеры, администраторы зала и так далее.

К работе смогли приступить только те заведения, которые получили уникальный QR-код. Запрет на работу сезонных объектов общественного питания был снят 29 июня.

Ранее стало известно, что более 300 предприятий сферы услуг ушли с центральных улиц города.

Фото: Piter.TV