В воскресенье в Петербурге будет гололедица и +2 градуса

Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 декабря, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Подробный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Существенных осадков – дождя или снега – в выходной не ожидается, но дороги местами может сковать гололедица. Ветер подует с юга и юго-востока, разогнавшись до 11 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха в течение суток не опустится ниже нуля и не поднимется выше +2 градусов.

Ранее мы писали, что предприниматели Петербурга требуют отменить новогодние запреты.

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