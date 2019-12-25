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В воскресенье в Петербурге будет гололедица и +2 градуса
Сегодня, 15:09
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В воскресенье в Петербурге будет гололедица и +2 градуса

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Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 декабря, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Подробный прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Существенных осадков – дождя или снега – в выходной не ожидается, но дороги местами может сковать гололедица. Ветер подует с юга и юго-востока, разогнавшись до 11 м/с, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха в течение суток не опустится ниже нуля и не поднимется выше +2 градусов.

Ранее мы писали, что предприниматели Петербурга требуют отменить новогодние запреты.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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