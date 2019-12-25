Предприниматели Петербурга требуют отменить новогодние запреты

В письме к Беглову говорится о том, что данные запреты создают условия неравной конкуренции между регионами и приведут к гибели предприятий малого бизнеса.

Рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга потребовали от губернатора Александра Беглова смягчить коронавирусные ограничения на новогодние каникулы и компенсировать бизнесу потери. На имя главы Петербурга было отправлено письмо Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг (есть в распоряжении "Фонтанки").

В письме говорится о том, что данные запреты создают условия неравной конкуренции между регионами и приведут к гибели предприятий малого бизнеса. При этом данные ограничения никак не сокращают скопления людей в транспорте, других общественных пространствах. Предприниматели считают, что ограничения только спровоцируют проведение торжеств в антисанитарных условиях.

Объявляя локальные ограничения/закрытия на несколько недель, Вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям. представители бизнеса

Авторы письма просят в пятидневный срок пересмотреть введенные новогодние ограничения, отменив полный запрет на работу предприятий общепита. Также просят смягчить ограничения работы культурно-развлекательных учреждений.

Фото: Piter.tv