Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на выходных

На погодные условия будет влиять холодный атмосферный фронт.

Выходные не порадуют петербуржцев и жителей Ленобласти жарой и солнцем. На погоду будет влиять холодный атмосферный фронт, который вытянется по территории региона в широтном направлении. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Специалист отметил, что фронт принес осадки в наши края. В субботу небо затянет плотными облаками. Пройдут кратковременные дожди.

Столбики термометров покажут в субботу +21...+23 градуса в городе на Неве. В Ленобласти воздух прогреется до +20...+25 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидается более комфортная погода. Осадков не будет. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

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Фото: Pxhere