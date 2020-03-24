В Петербурге и области ожидаются дожди и до +22 градусов

Летней погоду пока не назовёшь.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет преобладать переменная облачность с прояснениями.

Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Температурный режим останется комфортным для середины июня: ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днём воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Ветер северный, ночью слабый, в дневные часы усилится до умеренного. Метеорологи отмечают постепенное повышение атмосферного давления, что может повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге за неделю клещи укусили 126 детей.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")