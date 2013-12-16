В воскресенье Петербург и Ленобласть ждёт до +25 градусов и без осадков

Жители и гости Северной столицы могут насладиться тёплой погодой.

В воскресенье, 7 сентября, жителей Северной столицы и Ленинградской области ждет теплая и сухая погода. Согласно прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов.

В Петербурге будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, слабый. Температура ночью составит +14...+16 градусов, местами в окрестностях до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

В Ленинградской области также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер юго-восточный и восточный, слабый. Температура ночью +10...+15 градусов, на востоке области местами до +4...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ранее Piter.TV сообщал, что ночь 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")