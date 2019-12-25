  1. Главная
Ночь 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге
Сегодня, 9:45
Теплее было только в 2018 году (+16,6 градусов).

Синоптик Александр Колесов сообщил о том, что минувшая ночь стала одной из самых теплых для 5 сентября. Минимальная температура в центре города понизилась до +16,5 градусов. Теплее было только в 2018 году (+16,6 градусов). 

В целом погоду определяет антициклон, и облачность скоро уменьшится, поэтому в выходные осадков не ожидается. 

Фон температуры воздуха в нашем регионе очень высокий, на все предстоящие дни +20…+25 гр. будут сохраняться. Так что погода все еще отличная. 

Александр Колесов, синоптик 

Однако сегодня днем дожди местами сохранятся, преимущественно в южных районах. 

Фото: Piter.TV 

