Ночь 5 сентября стала одной из самых теплых в Петербурге

Теплее было только в 2018 году (+16,6 градусов).

Синоптик Александр Колесов сообщил о том, что минувшая ночь стала одной из самых теплых для 5 сентября. Минимальная температура в центре города понизилась до +16,5 градусов. Теплее было только в 2018 году (+16,6 градусов).

В целом погоду определяет антициклон, и облачность скоро уменьшится, поэтому в выходные осадков не ожидается.

Фон температуры воздуха в нашем регионе очень высокий, на все предстоящие дни +20…+25 гр. будут сохраняться. Так что погода все еще отличная. Александр Колесов, синоптик

Однако сегодня днем дожди местами сохранятся, преимущественно в южных районах.

Фото: Piter.TV