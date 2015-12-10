В Петербурге 6 апреля ожидается переменная облачность и гололедица на дорогах

Синоптики не обещают снегопад.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков.

Ветер северный, северо-западный ночью будет слабым, днем – умеренным. Температура воздуха ночью опустится до -3…-5 градусов, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах в ночное время. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что весенний снегопад окутал Петербург и Ленобласть.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"