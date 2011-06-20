Весенний снегопад окутал Петербург и Ленобласть

Однако плюсовая температура сохранится.

Утро субботы, 5 апреля, в Санкт-Петербурге началось с обильного мокрого снега, о чем сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, в первой половине дня в городе на Неве будут наблюдаться сильные снегопады.

Холодный фронт, о котором предупреждали метеорологи, достиг Санкт-Петербурга, принеся с собой осадки в виде снега. Несмотря на непогоду, Михаил Леус уверяет, что снегопад не будет продолжительным и вскоре ослабнет.

В течение субботы на дорогах возможна гололедица, поэтому автомобилистам и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.Температура воздуха днём ожидается от 0 до +2 градусов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские коммунальщики переходят на летний режим работы.

Видео: Telegram / Гуляй, Питер