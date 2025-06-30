В Петербурге на 23 февраля ожидается до -10 градусов и гололедица

В День защитника Отечества в городе без существенных осадков, в Ленобласти — снег и метель.

В понедельник, 23 февраля, погода в Петербурге и Ленинградской области будет различаться. В Северной столице обойдется без существенных осадков, а в 47 регион придут снег и метель. На дорогах обеих территорий сохранится сложная обстановка, предупреждают синоптики.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, в начале ночи местами порывы до сильного. Днем ветер сменится на западный и юго-западный слабый, вечером станет переменным слабым. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, местами до -13. Днем ожидается -3…-5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В Ленобласти будет облачно. Ночью на западе области снег (местами небольшой), на востоке — местами небольшой снег. Утром и днем сильный снег. Ветер ночью южный, днем юго-западный и западный умеренный. Днем в прибрежных районах порывы до сильного, местами метель. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня начнет повышаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")