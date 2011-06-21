В воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидается дождливая и тёплая погода

Температура в городе днём поднимется до +5 °C, в области осадки местами будут умеренными.

В воскресенье, 21 декабря, Санкт-Петербург и Ленинградская область окажутся под влиянием тёплого атлантического циклона, который принесёт облачную погоду и дожди. Синоптики прогнозируют положительные температуры.

В Петербурге в течение всего дня будет облачно. Временами ожидается небольшой дождь или морось. Ветер ночью юго-западный и западный, днём — западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток будет держаться на уровне +3…+5 °C. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

В Ленинградской области погодные условия будут более контрастными. Практически на всей территории пройдёт небольшой, а местами умеренный дождь. В восточных районах возможен мокрый снег. Ветер ожидается более интенсивным, юго-западный и западный ночью, западный и северо-западный днём со скоростью 6-11 м/с. Температурный фон составит от 0 °C на востоке до +5 °C на западе области. Давление также будет стабильным.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")