В Петербурге и Ленобласти в понедельник ожидаются снег, гололёд и морозы до -17

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в начале новой рабочей недели.

Начало рабочей недели в Петербурге и Ленинградской области будет сопровождаться осадками и гололёдом. В понедельник, 15 декабря, регион окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта, который принесёт мокрый снег и дождь.

В Санкт-Петербурге облачная погода сохранится в течение всего дня. Ночью и утром ожидается снег и мокрый снег, днём временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура ночью составит -5...-7 °C, днём воздух прогреется до 0...+2 °C. Из-за колебаний температуры на дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области погода будет более контрастной: ночью на западе области пройдёт снег и мокрый снег, на востоке — местами небольшой снег. Днём практически повсеместно ожидаются осадки: в виде дождя, а в первой половине дня — с мокрым снегом. Местами возможен слабый гололёд. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура ночью на западе составит -4...-9 °C, на востоке местами опустится до -12...-17 °C. Днём ожидается от -3...+2 °C на западе до -8 °C в восточных районах.

Ранее Piter.TV сообщал, что новогодний стол с красной икрой обойдётся россиянам в среднем в 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")