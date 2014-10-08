В Петербурге и Ленобласти 13 апреля потеплеет до +13 градусов

Ночью возможны заморозки.

Санкт-Петербург готовится к переменной облачности без осадков в ближайшие сутки. Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, горожан ждут умеренные температурные колебания.

Ночью столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов, а в пригородных районах местами возможны слабые заморозки до -2 градусов. Дневные показатели составят +8...+10 градусов, при этом в южных районах города температура может достигать +13 градусов.

Метеорологи предупреждают о слабом до умеренного западном и юго-западном ветре. Особое внимание стоит обратить на возможное образование гололедицы в ночные часы на отдельных участках дорог. Атмосферное давление в течение ночи будет постепенно повышаться, тогда как днём существенных изменений не ожидается.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"