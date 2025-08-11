Во вторник в Петербурге потеплеет до +7 градусов, но возможен дождь

На дорогах в Ленобласти сохранится гололедица.

Вторник, 10 марта, принесёт в Петербург и Ленинградскую область дальнейшее потепление. В городе воздух днём прогреется до +5…+7 градусов, в области местами до +11. Однако ночью ожидаются осадки, а на дорогах региона сохранится гололедица, предупреждают синоптики.

В Северной столице облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём поднимется до +5…+7 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём начнёт понижаться.

В 47 регионе также облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке — с мокрым снегом. Днём местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём +3…+8 градусов, местами до +11 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет понижаться.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")