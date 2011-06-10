Синоптик пообещал, что сугробы в Петербурге исчезнут к 15 марта

По данным на 8 марта, высота сугробов в городе составляла 14 сантиметров.

Снежный покров в Петербурге должен полностью сойти к 15 марта. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, Северная столица избавится от снега раньше Москвы, где он продержится до начала апреля.

На утро 8 марта высота снежного покрова составляла в Санкт-Петербурге 14 см. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Для сравнения, самая большая высота снежного покрова в России зафиксирована в Саранске — там сугробы достигают 137 см, а снег сойдёт только к концу апреля.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург встретил весну грачиными свадьбами и делёжкой квартир.

Фото: Piter.TV