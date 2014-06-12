Синоптик Шувалов предупредил о сильных снегопадах в Подмосковье

По словам эксперта, в области выпадет до 20 миллиметров осадков.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о сильных снегопадах в Подмосковье. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, 18 февраля регион накроет снег. Шувалов уточнил, что в области выпадет до 20 миллиметров осадков. Он также рассказал, что в целом по России наиболее сильные осадки придутся на Курскую, Орловскую и Тульскую области. Синоптик уточнил, что южный циклон принес с собой с Балкан большое количество влаги

Также Шувалов напомнил, что предыдущий циклон в основном господствовал на юго-востоке Подмосковья. Он уточнил, что циклон пойдет с поворотом на север прямо на Москву.

Фото: Piter.tv