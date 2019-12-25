По мнению Миронова, для преодоления кризиса нужны масштабные и решительные меры поддержки семей.

В Госдуме предложили продлить до трех лет выплаты по уходу за ребенком. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрение в палату.

Автором инициативы выступил руководитель "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, в России продолжает ухудшаться демографическая ситуация. За прошлый год коэффициент рождаемости снизился с 1,4 до 1,37. Миронов считает, что для преодоления кризиса нужны масштабные и решительные меры поддержки семей.

Комментируя минимальный размер пособия в размере менее 11 тысяч рублей, депутат отметил, что сумма не покрывает даже базовые потребности. Он напомнил, что не у всех родители получают высокие зарплаты, а также не все отчисляют большие страховые взносы.

Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре в хостеле пострадали девять человек.

Фото: pxhere.com