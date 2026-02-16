После осмотра восьмерых пострадавших госпитализировали.

В Москве при пожаре в хостеле пострадали девять человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 16 февраля в Хорошевском районе. Поступило сообщение о пожаре в 1-м Магистральном тупике. Помимо хостела, в четырехэтажном здании находится автосервис. Прибышие на место спасатели вызволили из горящего здания 16 человек. Девять из них обратились к врачам скорой помощи.

Причины и обстоятельства возгорания уточняются. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. После осмотра восьмерых пострадавших госпитализировали. Еще один отказался ехать в больницу. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

