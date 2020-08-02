В воскресенье в Петербурге и Ленобласти пройдут небольшие дожди

Столбики термометров покажут до +13 градусов, атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 5 октября, жителей Петербурга и Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода с небольшими дождями во второй половине дня. По данным метеорологов, осадки будут незначительными, но потребуют от горожан наличия зонтов и соответствующей одежды.

В Северной столице температура воздуха ночью составит +4...+6°C, днём столбики термометров поднимутся до +11...+13°C. Ветер юго-восточный и южный, усиливающийся днём до умеренного. Атмосферное давление ночью будет понижаться.

В Ленинградской области температурный режим окажется немного прохладнее: ночью +1...+6°C, днём — +8...+13°C. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.На следующей неделе ожидается постепенное потепление и прекращение дождей.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")