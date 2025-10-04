"Сайлент Хилл какой-то!": густой туман окутал Петербург в субботу

Видимость в городе снизилась до 500 метров, МЧС рекомендует пешеходам использовать светоотражатели.

Первая суббота октября принесла в Петербург густой туман, снизивший видимость до 500 метров и менее. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, погодные условия создают дополнительные риски для участников дорожного движения.

"Просим пешеходов проявлять особую осторожность при переходе улиц и дорог в период минимальной видимости" ГУ МЧС России Санкт-Петербурга

Спасатели рекомендуют горожанам использовать светоотражающие элементы на одежде и убеждаться в безопасности перехода. Очевидцы в соцсетях сравнивают город с локацией из хоррор-игры "Сайлент Хилл". Туман сохранится в течение дня, с постепенным улучшением видимости к вечеру. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фары.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные в Петербурге.

Фото: Piter.TV