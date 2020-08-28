  1. Главная
Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные в Петербурге
Сегодня, 9:12
Послезавтра заметно потеплеет, в дневные часы температура останется на уровне +10…+14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды в выходные. Также специалист сообщил о том, что минувшая ночь в регионе была холодной, температура составила -1…-4 градуса почти по всей территории Ленобласти. А в городе столбики термометров показали до -2 градусов. 

Но антициклон уже устойчиво разрушается, уходя к востоку, становится все больше облаков, и процесс потепления с усилением ветра уже не остановить. Приходящий атмосферный фронт смещается очень медленно и даже разрушается на фоне высокого атмосферного давления. 

Александр Колесов, синоптик 

Так, 4 октября, осадков практически не будет, а 5 октября атмосферный фронт все же дойдет до нас и принесет во второй половине дня небольшие дожди. Усилится ветер: в субботу его порывы 3-8 м/с, в воскресенье – до 6-11 м/с. Послезавтра заметно потеплеет, в дневные часы температура останется на уровне +10…+14 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что температура в сентябре в Петербурге колебалась от +1,5 до +25,4 градусов. 

Фото: Piter.TV 

