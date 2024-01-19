В Петербурге и Ленобласти 2 мая обещают ночные заморозки и до +15 градусов

Температурные качели продолжаются.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге ожидается переменная погода. Ночью прогнозируется переменная облачность без осадков, температура составит +1...+3°C, в пригородах возможны слабые заморозки до -1°C. Днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем повысится до +13...+15°C. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев с 1 по 4 мая.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")