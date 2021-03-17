Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с дождей и +16 градусов

Осадки будут кратковременные.

Ночью в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Днем прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и северный, умеренной силы.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха составит ночью +6...+8°C, днем потеплеет до +14...+16°C. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем ожидается его слабое понижение.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Лисьем Носу заметили пробегающего кабанчика.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")