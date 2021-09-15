В Петербурге и Ленобласти 1 июня будет солнечно и без осадков

Столбики термометров покажут до +17 градусов.

В воскресенье, 1 июня, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет переменная облачность без существенных осадков. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, дневная температура составит +15...+17°C, ночью столбики термометров опустятся до +8...+10°C.

Ветер западный умеренный, утром и днем местами ожидаются порывы до сильного. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на природе. Синоптики рекомендуют горожанам одеваться по погоде и учитывать возможные порывы ветра при планировании активностей на открытом воздухе.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге 31 мая и 1 июня.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")