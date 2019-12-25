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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге 31 мая и 1 июня
Сегодня, 16:32
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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге 31 мая и 1 июня

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В эти выходные в регион придет похолодание.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается 31 мая и 1 июня. Об этом пишет "Бриф24"

В эти выходные в регион придет похолодание. Температура воздуха понизится и вернется к отметке в +20 градусов только 2 июня. Еще будет ветрено из-за влияния циклонов. 

В субботу пройдут кратковременные дожди, которые к середине дня перейдут в ливни с грозами. Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. В воскресенье осадков не ожидается, столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

А 30 мая в городе действует "желтый" уровень погодной опасности. Местами пройдут ливни с грозой, порывы ветра при грозе 15 м/с. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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