В Петербурге 30 мая с 12:00 до 20:00 объявлен "желтый" уровень опасности

Местами пройдут ливни с грозой, порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с.

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 30 мая. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 12:00 до 20:00 ожидается сильный дождь. Местами пройдут ливни с грозой, порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

Ранее мы сообщили о том, что самая длинная аллея каштанов в Петербурге зацвела от Заневского проспекта до Гранитной улицы. Ее длина составляет 700 метров. Посадили деревья в 1965 году.

Фото: Piter.TV