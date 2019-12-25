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В Петербурге 30 мая с 12:00 до 20:00 объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 11:20
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В Петербурге 30 мая с 12:00 до 20:00 объявлен "желтый" уровень опасности

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Местами пройдут ливни с грозой, порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с.

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 30 мая. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 12:00 до 20:00 ожидается сильный дождь. Местами пройдут ливни с грозой, порывы ветра при грозе достигнут 15 м/с. 

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы сообщили о том, что самая длинная аллея каштанов в Петербурге зацвела от Заневского проспекта до Гранитной улицы. Ее длина составляет 700 метров. Посадили деревья в 1965 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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