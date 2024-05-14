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Самая длинная аллея каштанов зацвела в Петербурге
Сегодня, 10:21
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Самая длинная аллея каштанов зацвела в Петербурге

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Длина аллеи от Заневского проспекта до Гранитной улицы составляет 700 метров.

В Петербурге активно цветет самая длинная аллея каштанов. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 29 мая. 

Длина аллеи от Заневского проспекта до Гранитной улицы составляет 700 метров, на ней высажено 230 деревьев. Заложили каштаны в 1965 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев предупредили о штрафах до 500 тыс. рублей за сорванную сирень. Особенно внимательными следует быть вблизи парков и скверов, поскольку повреждение деревьев или кустарников на территориях городских объектов озеленения также влечет серьезную административную ответственность. 

За уничтожение насаждений оштрафуют на сумму от 3 до 5 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: аллея, каштаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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