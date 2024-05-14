Самая длинная аллея каштанов зацвела в Петербурге

Длина аллеи от Заневского проспекта до Гранитной улицы составляет 700 метров.

В Петербурге активно цветет самая длинная аллея каштанов. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района 29 мая.

Длина аллеи от Заневского проспекта до Гранитной улицы составляет 700 метров, на ней высажено 230 деревьев. Заложили каштаны в 1965 году.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев предупредили о штрафах до 500 тыс. рублей за сорванную сирень. Особенно внимательными следует быть вблизи парков и скверов, поскольку повреждение деревьев или кустарников на территориях городских объектов озеленения также влечет серьезную административную ответственность.

За уничтожение насаждений оштрафуют на сумму от 3 до 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга