Петербуржцев предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за сорванную сирень

Особенно внимательными следует быть вблизи парков и скверов Петербурга, поскольку повреждение деревьев или кустарников на территориях городских объектов озеленения также влечет серьезную административную ответственность.

Весной в Петербурге вновь расцвела ароматная сирень, привлекающая внимание горожан и туристов. Однако специалисты предупреждают, что желание сохранить красивый цветок на память может привести к неприятностям — срывать ветки кустарника строго запрещено законом.

Согласно действующему законодательству города, за уничтожение зеленых насаждений предусмотрены штрафы: обычным гражданам придется заплатить от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам грозит наказание в размере от 10 до 50 тыс. руб., а юридическим лицам – вплоть до полумиллиона рублей.

Кроме того, согласно ст. 260 Уголовного кодекса РФ, при значительном повреждении растений виновному лицу может грозить уголовная ответственность: крупный штраф размером до 500 тыс. руб. либо обязательные исправительные работы продолжительностью до 480 часов.

Особенно внимательными следует быть вблизи парков и скверов Петербурга, поскольку повреждение деревьев или кустарников на территориях городских объектов озеленения также влечет серьезную административную ответственность. Так, при нанесении существенного ущерба растениям возможно привлечение к уголовной ответственности и назначение крупных штрафов.

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Фото: Pxhere