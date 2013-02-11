Сон-трава зацвела на Карельском перешейке

Хотя регион недавно пережил холодные морозы и снежные осадки, сон-трава сохраняет способность цвести, демонстрируя удивительную стойкость.

На территории Карельского перешейка Ленинградской области замечено редкое растение — сон-трава, известное также как прострел раскрытый. Оно относится к многолетним травам и включено в списки Красной книги множества стран СНГ, таких как Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Украина, Эстония, а также ряда российских регионов.

Хотя регион недавно пережил холодные морозы и снежные осадки, сон-трава сохраняет способность цвести, демонстрируя удивительную стойкость.

Фотографии цветка сделаны Станиславом Крутовецовым и размещены 15 мая в Telegram-канале @astrophotoboloto. Сон-трава издавна ассоциируется в русской культуре с наступлением весенней поры и пробуждением природы, а также упоминается в фольклоре как средство, обладающее успокаивающим действием.

Стоит подчеркнуть, что прострел раскрытый является самым распространенным видом своего рода, однако в Ленинградской области он официально признан уязвимым и внесён в Красную книгу. Сокращение численности растения связано с интенсивной вырубкой лесных массивов, бесконтрольным сбором цветов для декоративных целей и попытками перенести его на садово-дачные участки.

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Фото: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное