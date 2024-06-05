На Дудергофских высотах обнаружили краснокнижный Петров крест

Этот представитель флоры представляет собой полноценного паразита, поскольку питается соками соседних растений посредством мощного корневого аппарата, сформировавшегося в форме креста.

Комитет по природопользованию Петербурга проинформировал о находке редчайшего растения, занесённого в Красную книгу, во время экологической акции по посадке лип на Дудергофских высотах. Волонтёрам удалось обнаружить необычный цветок, известный как Петров крест.

Внешне Петров крест выделяется своими розовыми цветами, растущими прямо из белого утолщенного стебля. Однако самое удивительное заключается в образе жизни растения: основную часть своего существования, составляющего примерно 15-16 лет, оно проводит скрытым под землей. Лишь единожды, ранней весной, появляется на поверхности, привлекая насекомых сладким запахом и опыляясь ими.

Этот представитель флоры представляет собой полноценного паразита, поскольку питается соками соседних растений посредством мощного корневого аппарата, сформировавшегося в форме креста.

Ранее подобные экземпляры были зафиксированы лишь в нескольких местах региона: помимо Дудергофа, ещё в парке "Сергиевка" и в долине реки Поповка.

Ранее петербуржцам рассказали, как не отравиться сморчками и строчками.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга