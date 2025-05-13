Петербуржцам рассказали, как не отравиться сморчками и строчками

Признаки возможного отравления включают симптомы желудочно-кишечного расстройства: тошнота, рвота, диарея и болезненные ощущения в брюшной полости.

Первые весенние грибы, сморчки и строчки, становятся объектом внимания поклонников тихой охоты, когда лес еще не радует разнообразием грибов. Отличительной чертой этих сумчатых грибов является пористая поверхность шляпки, похожая на пчелиные соты. Рекомендации по безопасной кулинарной обработке данных грибов появились в Telegram-канале ГБУ СПБ НИИ Скорой Помощи им. И. И. Джанелидзе, пишет "Вечерний Петербург".

Как объяснил Вадим Лукин, заведующий отделением токсикологии Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, в составе данных грибов содержится гельвелловая кислота, обладающая токсическими свойствами. Эта кислота встречается преимущественно в строчках, причем концентрация кислоты зависит от условий произрастания гриба.

Любые грибы изначально содержат незначительную долю вредных веществ, которые исчезают естественным путем по мере роста. Однако способность грибов впитывать вещества окружающей среды делает их чувствительными к среде обитания. Грибы способны аккумулировать загрязняющие элементы из грунта и атмосферы, превращаясь из условно съедобных в опасные продукты питания. Даже белый гриб или рыжик может вызвать интоксикацию, если рос вблизи промышленных зон или подвергся воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, поясняет эксперт.

Для безопасного употребления сморчков и строчков рекомендуется предварительная обработка, направленная на разрушение гельвелловой кислоты, вызывающей мышечные спазмы и нарушение дыхательной функции организма. Перед приготовлением грибы желательно дважды или трижды прокипятить, сливая воду после каждой варки. Дополнительным способом очистки служит предварительное замачивание грибов.

Признаки возможного отравления включают симптомы желудочно-кишечного расстройства: тошнота, рвота, диарея и болезненные ощущения в брюшной полости. При появлении первых признаков интоксикации необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Пока в текущем сезоне Институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе не фиксировал случаев отравлений подобными грибами.

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