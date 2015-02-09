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В Петербурге 9 октября небо затянут плотные облака
Сегодня, 9:20
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В Петербурге 9 октября небо затянут плотные облака

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Температура воздуха в Петербурге +7…+9 градусов.

В середине рабочей недели погоду начнёт формировать довольно солнечный гребень антициклона, а во второй половине дня скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Небо затянут плотные облака, усилится ветер и вечером начнутся дожди, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 9 октября в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 11-16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик Колесов сообщил, что петербуржцев ждут похолодание и осадки.

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Фото: Piter.tv 

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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