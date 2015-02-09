В Петербурге 9 октября небо затянут плотные облака

Температура воздуха в Петербурге +7…+9 градусов.

В середине рабочей недели погоду начнёт формировать довольно солнечный гребень антициклона, а во второй половине дня скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. Небо затянут плотные облака, усилится ветер и вечером начнутся дожди, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 9 октября в Петербурге +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 11-16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик Колесов сообщил, что петербуржцев ждут похолодание и осадки.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv