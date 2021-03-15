В Петербурге 9 июля температура ожидается на 1-2 градуса ниже нормы

Погодой в Петербурге будет управлять прохладный антициклон.

Во вторник, 9 июля, погодой в Петербурге будет управлять прохладный антициклон. Он будет рассеивать облака и дождей в Северной столице не ожидается. При этом, по Ленобласти местами еще пройдут короткие грозовые ливни. Дневные температурные показатели ожидаются на 1-2 градуса ниже нормы, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv