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В Петербурге 9 июля температура ожидается на 1-2 градуса ниже нормы
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9 июля температура ожидается на 1-2 градуса ниже нормы

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Погодой в Петербурге будет управлять прохладный антициклон.

Во вторник, 9 июля, погодой в Петербурге будет управлять прохладный антициклон. Он будет рассеивать облака и дождей в Северной столице не ожидается. При этом, по Ленобласти местами еще пройдут короткие грозовые ливни. Дневные температурные показатели ожидаются на 1-2 градуса ниже нормы, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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