В Ленобласти 9 июля возможны ливни и грозы

Днём +20...+25 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 9 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. Днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: unsplash; МЧС