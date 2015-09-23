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В Ленобласти 9 июля возможны ливни и грозы
Сегодня, 14:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 9 июля возможны ливни и грозы

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Днём +20...+25 градусов. 

В Ленинградской области во вторник, 9 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на востоке, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. Днём местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. 

Фото: unsplash; МЧС

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей,

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